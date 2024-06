La Reale tra Ravenna e Ferrara chiusa per un camion ribaltato in mezzo alla strada tra Taglio Corelli e Voltana

Camion perde il carico, la Reale chiusa per l’intera mattinata di lunedì 3 giugno 2024. Per cause in corso di accertamento verso l’alba, attorno alle 5.20, un autotrasportatore che percorreva la statale in direzione di Ferrara, all’altezza del km 127+100, tra Taglio Corelli e Voltana ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla fiancata occupando l’intera sede stradale con il rimorchio. Il camionista, ferito ma cosciente, non riusciva però a uscire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Lugo e il 118 con ambulanza ed elicottero. L’uomo è stato portato al Bufalini di Cesena. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Russi.