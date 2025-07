Inaugurata la nuova pista ciclopedonale tra Alfonsine e la frazione di Fiumazzo

È stata inaugurata ieri mattina la nuova pista ciclopedonale situata lungo la strada provinciale 69 “Borse-Dana-Torretta-Pierleone” ad Alfonsine. Erano presenti, tra altri, la presidente della Provincia Valentina Palli e il sindaco di Alfonsine e vicepresidente della Provincia Riccardo Graziani.

L’intervento, a carico della Provincia di Ravenna per un investimento complessivo di circa 400mila euro, ha visto la realizzazione di un percorso ciclopedonale in affiancamento alla strada provinciale 69, nel tratto compreso tra la strada provinciale 18 “Stroppata” e la strada provinciale Valeria, che collega la frazione di Fiumazzo ad Alfonsine. La lunghezza complessiva del percorso ciclopedonale è di circa 970 metri.

I lavori hanno riguardato il tombinamento di fossi esistenti, lo scotico del terreno, il ripristino dei rilevati stradali, la posa dei cordoli di separazione della carreggiata stradale, il rifacimento dei passi carrabili interessati dall’intervento e in taluni casi anche la realizzazione di una recinzione di confine per adeguarla alla nuova posizione planimetrica e altimetrica. L’intervento è stato infine completato con la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Si è proceduto infine al rifacimento dello strato di usura dell’intera strada provinciale 69, nel tratto tra la strada provinciale 18 Stroppata e via del lavoro, deteriorato dal passaggio di mezzi pesanti diretti alla zona industriale.

«Questo intervento consentirà di innalzare il livello di sicurezza stradale di ciclisti e pedoni lungo un’arteria molto importante per Alfonsine e le zone limitrofe», dichiara Valentina Palli. «Si tratta di un intervento davvero importante per il territorio in quanto ci consente di incrementare significativamente il livello di sicurezza stradale degli utenti deboli della strada, oltre ad implementare la presenza di piste ciclopedonali a disposizione della nostra comunità», spiega Graziani.