Il funerale di Alessandro Coatti: le note di Franco Battiato in chiesa, lutto cittadino ad Alfonsine - VIDEO GALLERY

Le note della canzone “La cura” di Franco Battiato per l’ultimo saluto ad Alessandro Coatti, il giovane ricercatore di Longastrino ucciso in Colombia nell’aprile scorso. Oggi, 30 giugno, è stato disposto il lutto cittadino ad Alfonsine. La cerimonia è iniziata alle 9 di questa mattina nella Chiesa di San Giuliano a Longastrino di Argenta. Dopo la messa, la tumulazione nel cimitero locale.

Commosso e pieno di amore il ricordo della cugina Arianna al microfono: “Per me Alessandro era come un fratello, gioioso, portava luce. Aveva tanta voglia di imparare, spero di assomigliare a lui. Ogni volta che avevo bisogno, lui c’era, c’è sempre stato e ha lasciato un vuoto enorme in tutti. Non ringrazierò mai abbastanza la vita che me l’ha fatto avere al mio fianco”. All’uscita del feretro, ancora la musica in sottofondo, questa volta con “La rondine” di Mango.