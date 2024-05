Alfonsine, una festa speciale in ricordo di Giacomo Cavallini

Sono passati 5 anni dalla scomparsa di Giacomo Cavallini, ragazzo di 20 anni morto in un tragico incidente stradale, e come ogni anno nel giorno del suo compleanno la mamma e l’associazione “Le emozioni di Giacomo Aps” organizzano una festa speciale, insieme agli amici per ricordarlo.

Per la madre, Monica Pezzi, è anche il coronamento dei molteplici progetti nati da questa storia dolorosa e che sono raccolti in un bellissimo contenitore quale è l’Associazione nata in memoria del figlio. «Una pianta che sta crescendo e che, ad oggi, annovera nuovi e molteplici germogli nati dal piccolo seme di ghianda che Giacomo ha lasciato sul suo cammino - afferma Monica - e che hanno permesso alle persone che lo amano e lo hanno amato, di arrivare fino a qui, con il cuore pieno di amore». L’evento è in programma domenica 2 giugno, nella cornice del Labirinto Effimero di Alfonsine. «Alla festa - prosegue la madre di Giacomo - si aggiungerà in pre-serata, un nuovo momento di condivisione che porta con sé un nome pieno di significato “Il viaggio di chi resta”, ovvero riscoprire la bellezza collaterale dopo aver vissuto un momento di grande dolore. Un tema di grande importanza che vuole essere spinta per il raggiungimento di un nuovo benessere, per tutti coloro che hanno attraversato un lutto, di qualsiasi tipo esso sia, perché - spiega Monica - servono dolore, tempo e memoria per attraversare un avvenimento drammatico per il quale non hai avuto possibilità di scelta e ricominciare a vivere». Relatrici della serata saranno la psicologa-psicoterapeuta Junghiana Sofia Pasqua, Mariacristina Errani Life coach a indirizzo emotivo comportamentale e la stessa Monica Pezzi, in veste di testimone esperienziale e presidente dell’associazione. L’incontro previsto dalle 19:30 alle 20:30 è aperto a tutti e non occorre prenotare.

La serata proseguirà con una grande festa nello splendido giardino del Labirinto Effimero, dove si potrà mangiare, bere birra e ascoltare ottima musica con il concerto del gruppo bolognese “Rock Dock” a partire dalle 21:30.

L’Evento è a scopo benefico per sostenere l’Associazione “Le Emozioni di Giacomo Aps” attiva nelle scuole superiori dove promuove progetti esperienziali di approfondimento sull’intelligenza emotiva, e he opera anche in altri campi. L’Associazione si prodiga inoltre per la diffusione informativa relativa alla donazione degli organi, Giacomo è stato infatti donatore di organi volontario e ha restituito nuova vita a 5 persone.