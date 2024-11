Alfonsine, un nuovo semaforo pedonale sulla via Reale

Ad Alfonsine in via Reale, all’altezza dell’attraversamento pedonale sul ponte sul fiume Senio, è attivo un semaforo nuovo per permettere l’attraversamento da parte di pedoni e ciclisti.

Si tratta di un punto molto trafficato e il semaforo ha lo scopo di permettere l’attraversamento in sicurezza. La luce rossa si accende solamente in seguito alla chiamata del pedone per attraversare.

L’installazione fa parte del più ampio piano messo in atto negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale per la messa in sicurezza delle strade a favore degli utenti fragili, come l’aggiornamento del sistema di illuminazione dei passaggi pedonali, la realizzazione di piste ciclopedonali e l’installazione di dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche (è di poche settimane fa l’installazione di un dispositivo in via Stroppata, in funzione dal 16 novembre).