Alfonsine, tragico incidente: muore a 77 anni

Un tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio sulla variante di Alfonsine della statale 16 Adriatica. In un sinistro che verso le 13.30 ha coinvolto un’auto e un camion ha purtroppo perso la vita un ravennate di 77 anni.

Il 77enne procedeva in direzione Ferrara alla guida di una Lancia Musa, quando per cause in via di accertamento si è scontrato con un violento impatto frontale-laterale con un camion che procedeva in direzione opposta trasportando un container. Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 3+300: sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma per il 77enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna, rilievi e gestione del traffico a cura della Polizia Locale della Bassa Romagna: la strada è stata chiusa, con circolazione dirottata sulla via Reale.