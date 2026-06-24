Alfonsine. Straniero in stato di alterazione semina il panico in centro, bloccato con il taser

Nella serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna e delle Stazioni di Alfonsine e Russi sono intervenuti nel centro di Alfonsine a seguito di numerose chiamate al 112 da parte di residenti ed esercenti, che segnalavano un cittadino straniero in evidente stato di alterazione intento a danneggiare alcuni locali. L’uomo, presumibilmente sotto l’effetto di un mix di sostanze stupefacenti, aveva già aggredito un passante che aveva tentato di bloccarlo.

Alla vista dei militari ha rifiutato di collaborare, continuando nei comportamenti aggressivi e tentando la fuga. Per garantire la sicurezza di operatori e avventori, i Carabinieri hanno fatto ricorso al taser, riuscendo a immobilizzarlo. L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario. Sono in corso accertamenti per definire le responsabilità penali.