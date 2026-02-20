Alfonsine, si è spento Andrea Ricci Maccarini, simbolo della voglia di non arrendersi dopo la tromba d’aria del 2023

Si è spento Andrea Ricci Maccarini, titolare del chiosco-ristorante “Le Spighe – Non solo piadine” di Alfonsine. Aveva compiuto da poco 56 anni. Figura molto conosciuta nel territorio ravennate, la sua scomparsa arriva dopo un lungo periodo segnato da difficoltà personali e professionali, affrontate con una determinazione che lo aveva reso, negli ultimi anni, un esempio di forza e tenacia per l’intera comunità.

Andrea era diventato un volto noto soprattutto dopo la tromba d’aria del luglio 2023, che aveva devastato la sua abitazione e la sua attività, causando danni ingentissimi e stravolgendo la sua quotidianità. Nonostante tutto, aveva scelto di non arrendersi, continuando a lavorare per la ricostruzione e raccontando pubblicamente le difficoltà incontrate nel percorso di accesso a contributi e risarcimenti.

Una battaglia lunga e complessa, portata avanti con coraggio, che aveva suscitato una forte ondata di solidarietà. In tanti, nel territorio, si erano mobilitati con iniziative e raccolte fondi per sostenerlo e aiutarlo a ripartire, riconoscendo in lui il simbolo di una comunità ferita ma desiderosa di rialzarsi.

La notizia della morte è stata comunicata dalla sorella Laura attraverso un messaggio affidato ai social, carico di dolore e affetto:

«Il mio amato fratellino mi ha lasciata, dopo una lotta estenuante, il suo cuore ha ceduto. Spezzato da dolore. Tesoro mio, ci rivedremo oltre, dove non avrai bisogno di “urlare” per far sentire la tua voce. Per sempre...».