Alfonsine, sequestro di droga e armi: arrestato un 65enne con una piantagione in casa

Blitz dei Carabinieri della Stazione di Alfonsine nell’abitazione di un 65enne residente nel Ferrarese, arrestato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di detenzione abusiva di armi. L’operazione è scattata a seguito del costante monitoraggio del territorio e di alcune segnalazioni che segnalavano movimenti sospetti attorno all’uomo.

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i dubbi dei militari, portando al sequestro di una vera e propria centrale dello spaccio: diciotto piante di marijuana alte quasi tre metri, quasi tre chilogrammi di sostanza già essiccata e divisa in diciotto contenitori, un impianto per la coltivazione indoor e materiale per il confezionamento delle dosi. Nel corso dei controlli sono spuntate anche tre pistole perfettamente funzionanti complete di munizioni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ferrara, l’uomo è stato trasferito nel carcere estense, dove il Giudice ha convalidato l’arresto confermando la misura della custodia cautelare in carcere.