Alfonsine, “Sento quindi sono”: il valore delle emozioni ricordando Giacomo

“Sento quindi sono”, la rivoluzione silenziosa dell’intelligenza emotiva: come cambia il benessere e guarisce le relazioni. E’ il tema dell’appuntamento di quest’anno organizzato nel ricordo di Giacomo Cavallini, giovane scomparso sette anni fa, a soli 20 anni, in un incidente stradale. Domenica a partire dalle 19:30, l’Associazione “Le Emozioni di Giacomo” nella cornice del Labirinto Effimero di Galassi ad Alfonsine organizza un incontro per esplorare l’affascinante mondo delle emozioni. Un evento che vuole essere veicolo di nuova consapevolezza, l’intelligenza emotiva come passe-partout per raggiungere il nostro benessere. «L’Intelligenza Emotiva, non migliora solo il nostro umore, ma trasforma radicalmente il modo in cui ci relazioniamo con gli altri» afferma Monica Pezzi, presidente dell’Associazione “Le Emozioni di Giacomo”, che assieme a un gruppo di professioniste sta portando avanti da ormai tre anni, al liceo classico di Lugo, un bellissimo progetto dal nome evocativo “Sento, quindi sono”, creato ad hoc per gli adolescenti. Un progetto nato dall’esperienza molto dolorosa della perdita del figlio di Monica, Giacomo.

«Giacomo era un ragazzo sensibile, dolce, ironico e allo stesso tempo dissacrante - racconta Monica - con una propensione enorme alle materie umanistiche e non a caso aveva scelto proprio di ottenere la maturità classica. Giacomo scriveva poesie, una meravigliosa risorsa espressiva del suo mondo interiore che è stato il seme che ha permesso la nascita di questa Associazione, e che mi ha dato modo di farlo rivivere attraverso le sue parole, ponte di connessione e dialogo verso altri adolescenti. È nostro dovere sociale far si che questi giovani, che saranno gli adulti del futuro, possano avere una consapevolezza maggiore di ciò che accade in loro, avvicinarli al sentire, a riconoscere come si presenta nel nostro corpo una emozione, come la si identifica, come la si accoglie. Si parla di educazione ai sentimenti, ma non si possono provare sentimenti se prima non si impara a codificare ciò che accade realmente in noi».

Un evento che tratta un argomento molto attuale e un’occasione di riflessione collettiva, che che sarà molto coinvolgente. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’Associazione “Le Emozioni di Giacomo”. Non mancherà un momento musicale, sarà infatti ospite della serata il simpaticissimo e irriverente duo toscano proveniente da Xfactor 2014 “Cecco e Cipo”.