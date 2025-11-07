Alfonsine, scoperto il maestro del fumo: appicca due incendi e in casa aveva due serre di marijuana

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Alfonsine hanno denunciato un 48enne della zona ritenuto essere il presunto responsabile di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di un danneggiamento seguito da incendio. Il tutto è cominciato a seguito di due incendi di natura dolosa che hanno interessato un’autovettura ed un distributore automatico di sigarette. I militari dopo i fatti hanno avviato una meticolosa attività investigativa, riuscendo così a dare un nome ed un volto al presunto autore degli incendi. Dopo aver raccolto tutti gli elementi a carico dell’uomo e, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, i militari nei giorni scorsi hanno proceduto a perquisire la sua abitazione dove hanno rinvenuto, oltre ad un ad un accendino opportunamente modificato per fungere da innesco per gli incendi, anche due serre ben attrezzate per la coltivazione di piantine di marijuana, una delle quali nascosta dietro una parete in cartongesso ricavata in un sottoscala.