Alfonsine, scappa a tutto gas col furgone nelle vie del centro: 24enne senza patente arrestato

Un burrascoso inseguimento lungo le strade del centro di Alfonsine, poi si scopre che non ha mai avuto la patente e viene arrestato. Nella mattinata di martedì 21 gennaio si è verificato un inseguimento che ha interessato una decina di chilometri di strade del Comune di Alfonsine ed è terminato con un arresto grazie alla collaborazione tra gli agenti della Polizia locale di Alfonsine, Lugo e Conselice.

Un 24enne di origine pakistana era alla guida di un furgone sprovvisto di assicurazione e si è rifiutato di fermarsi all’alt della Polizia locale alfonsinese, accelerando e imboccando le strette vie del centro storico cittadino, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti. È subito scattato l’inseguimento che ha coinvolto, a supporto, anche pattuglie dei presidi di Lugo e Conselice. Nel corso della fuga, il guidatore ha anche tentato di far sbandare la pattuglia al di fuori della sede stradale.

All’interno del veicolo, oltre al conducente viaggiava un’altra persona, anch’essa di origine pakistana. Una volta bloccato, il 24enne si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e al droga test ed è inoltre emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida.

Per questi motivi è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Giunto davanti al giudice, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di firma presso la Polizia locale di Alfonsine.

Il sindaco referente per la Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Mattia Galli, si è congratulato per l’operazione con gli agenti della Polizia locale, sottolineando come «la creazione di un corpo unico di Polizia locale per tutta la Bassa Romagna abbia consentito, tra le altre cose, di incrementare notevolmente l’efficienza e l’efficacia degli interventi, grazie a un coordinamento territoriale che un tempo sarebbe stato molto più difficoltoso».