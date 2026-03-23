Alfonsine, precipita in un silos alto 8 metri: recuperato dopo quasi due ore e portato in ospedale in elicottero

Infortunio sul lavoro e tanta paura questa mattina alle 9.45 alla Fruttagel di Alfonsine. Per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri e della Medicina del lavoro, il responsabile dell’impianto di manutenzione, durante un controllo, è precipitato all’interno di un silos alto 8 metri e destinato a contenere liquidi ad uso alimentare. L’uomo nonostante la rovinosa caduta è sempre rimasto cosciente, con le operazioni di recupero che sono state estremamente laboriose e durate circa un’ora e 40 minuti. Il lavoratore è stato poi trasportato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto si erano immediatamente portati i sanitari del 118 con l’ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco.