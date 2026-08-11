Alfonsine, picchia la moglie in strada e devasta la sua auto

Ad Alfonsine un’altra violenta lite familiare è finita con le manette per un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri della Stazione di Mezzano e della squadra S.I.O. del 3° Reggimento Lombardia sono intervenuti d’urgenza nel primo pomeriggio di venerdì 7 agosto nei pressi di un locale pubblico del paese, dove l’uomo, in forte stato di alterazione, stava aggredendo brutalmente la moglie. Nella furia dell’aggressione, il 42enne ha anche distrutto l’automobile della donna colpendola con un casco da moto e con i propri zoccoli, arrivando a percuotere perfino un’amica della vittima che aveva cercato di intercedere.

La moglie, trasportata in ospedale, se la caverà con 10 giorni di prognosi, ma la sua denuncia ha spalancato le porte su un incubo fatto di minacce e maltrattamenti che andavano avanti da ormai un anno, alimentati dai problemi di tossicodipendenza e alcolismo dell’uomo. Durante la successiva perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno inoltre scovato e sequestrato 30 cartucce da caccia detenute illegalmente. L’aggressore è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, danneggiamento e detenzione abusiva di munizioni; dopo la convalida del giudice, per lui si sono aperte le porte del carcere.