Alfonsine, omicidio Coatti: arrestato l’uomo che lo adescò in Colombia

Una tragedia che lasciò sgomenti e dopo sei mesi le indagini sono arrivate al bersaglio. Sei mesi dopo il terribile omicidio di Alessandro Coatti in Colombia si chiude il cerchio: la polizia e la Procura della città colombiana di Santa Marta, con la collaborazione degli investigatori italiani, hanno arrestato il giovane che secondo le indagini ha adescato e ingannato il biologo di Alfonsine conducendolo in una trappola mortale.

Si tratta di Uber Etilvio Torres García: secondo quanto riporta El Tiempo che ha ricostruito l’inchiesta conclusasi con l’arresto del settimo membro della banda che uccise Coatti, Uber contattò il biologo tramite un’app di incontri e concordò con lui un appuntamento al Parco degli Innamorati (il Parque de los Novios), luogo centrale e affollato di Santa Marta.

Da lì i due iniziarono a camminare sul lungomare della baia della città colombiana, fino a prendere un taxi verso il quartiere El Pando, dove Coatti fu drogato, derubato e ucciso dai membri della banda. E proprio una fotografia della passeggiata con Coatti è stata la prova chiave che ha permesso di individuare Uber, rintracciato lunedì scorso mentre guardava una partita di calcio nel quartiere Las Vegas, indossando lo stesso abbigliamento della giornata del crimine. Il suo arresto completa il quadro dei sette membri della banda, tutti identificati e collegati al delitto. Il comandante della Polizia Metropolitana, il colonnello Jaime Ríos, ha elogiato gli investigatori sottolineando l’impegno dell’istituzione a garantire giustizia per la famiglia di Coatti.