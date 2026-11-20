ALFONSINE. Una bomba molotov è stata lanciata questa sera contro la caserma dei carabinieri di Alfonsine. L’ordigno incendiario è finito contro l’ingresso dell’edificio attorno alle 19.30. I carabinieri della stazione e quelli di Ravenna sono intervenuti e hanno bloccato la strada per gli opportuni rilievi. Fortunatamente non si registra nessun ferito. L’autore del gesto si è dato alla fuga. Ma le telecamere in zona potrebbero essere d’aiuto alle indagini. Sulla strada è rimasta una lunga scia nera.