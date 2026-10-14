Alfonsine, minaccia cassiera e vigilante col coltello per rubare superalcolici

Momenti di tensione ad Alfonsine, dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti d’urgenza presso un supermercato del paese per sventare una rapina sfociata nel terrore tra i banchi e le casse. Un giovane è stato sorpreso da una cassiera mentre cercava di allontanarsi senza pagare dopo aver rubato una bottiglia di superalcolico. Nel tentativo di assicurarsi la fuga ed evitare il controllo, il ragazzo ha estratto un coltello lungo ben 24 centimetri, minacciando apertamente la dipendente, l’addetto alla vigilanza e le altre persone presenti in quel momento nel punto vendita.

A evitare conseguenze peggiori è stato il sangue freddo del vigilante, che ha sbarrato tempestivamente le uscite dell’esercizio commerciale chiedendo l’intervento immediato del 112. I Carabinieri, giunti sul posto in manciate di minuti, sono riusciti a disarmare e bloccare il giovane, mettendo in sicurezza l’area e sequestrando l’arma. Per il ragazzo, arrestato in flagranza di reato per rapina impropria, si sono aperte le porte del carcere di Ravenna: questa mattina il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.