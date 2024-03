Alfonsine, Michelle e Sofia sono scomparse da mercoledì: “Aiutateci a ritrovarle”

Due ragazze scomparse da oltre 24 ore: Michelle Carlucci di 12 anni, di Alfonsine, e Sofia Rivera, di 13 anni, di Cotignola.

Grande apprensione per Michelle Carlucci, 12 anni, scomparsa la mattina di ieri da Alfonsine. La madre l’ha accompagnata a scuola, dove la giovane non è entrata e di lei si sono perse le tracce. La famiglia ne ha denunciato la scomparsa e le celle telefoniche di Napoli hanno agganciato la sua utenza cellulare. Non si sa, però, se Michelle sia effettivamente nel capoluogo campano o se le sia stato rubato il telefonino. Chiunque avesse informazioni può contattare le forze dell’ordine o i genitori al numero 333-1309358. Le ricerche al momento sono seguite dai Carabinieri della Compagnia di Lugo.

Sofia Rivera, 13 anni, era con Michelle e anche la localizzazione del suo telefono segnala la zona di Napoli. Chiunque abbia notizie può avvisare i genitori ai numeri 331-1611035 o 349-7177332, oppure rivolgersi al 112.