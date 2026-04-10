Alfonsine, la celebrazione della battaglia del Senio

Erano le 5.25 del 10 aprile 1945 quando Alfonsine, stremata dalla battaglia del Senio, venne liberata dal Gruppo di Combattimento ‘Cremona’ insieme ai partigiani che avevano liberato Ravenna. Finì così la lunga occupazione nazifascista che portò fame, morte - 380 le vittime civili- e distruzione.
Ottantuno anni dopo la città ha celebrato la Liberazione con una cerimonia che dal Sacrario dei Caduti a Camerlona si conclude in piazza Gramsci. Tra le iniziative anche la mostra al Museo della Battaglia del Senio “Italia 1946. L’alba della Repubblica” a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e l’Età Contemporanea di Ravenna.