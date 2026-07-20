Alfonsine, incidente: travolta da un’auto mentre è in sella alla sua bici, grave donna di 76 anni

Un tremendo incidente stradale questa mattina ad Alfonsine, con una donna di 76 anni grave in ospedale dopo essere stata travolta da un’auto. Il sinistro verso le 7.30 in via Raspona, all’altezza dello stabilimento Fruttagel, quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale della Bassa Romagna, la donna in bicicletta è stata investita da una Renault che proveniva alle sue spalle. Alla guida dell’auto una donna 30enne che ha centrato in pieno la bici, con un urto piuttosto violento che ha rotto il parabrezza del veicolo, facendo precipitare la 76ene sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza, quindi è stata attivata l’elimedica che ha trasportato l’anziana all’ospedale Bufalini di Cesena. La via è stata chiusa al traffico.