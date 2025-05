Alfonsine, incidente sulla Reale: un uomo all’ospedale e traffico in tilt

Incidente poco prima delle 16 di oggi ad Alfonsine sulla via Reale al km 136,500 in una zona già teatro in passato di incidenti vicino all’osteria “Il casolare”. Pesantissime le ripercussioni sul traffico per recuperare i due veicoli coinvolti. Il sinistro ha visto uno scontro laterale tra una Bmw guidata da un uomo e una Toyota con al volante una donna. La Bmw ha terminato la sua corsa in un campo: l’uomo a bordo ha riportato un trauma toracico ed è stato portato in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Illesa invece la conducente della Toyota. Oltre ai sanitari del 118 in ambulanza, era stata attivata anche l’elimedica, che però è tornata alla base senza caricare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lugo e traffico regolato dalla Polizia Municipale della Bassa Romagna. La strada è stata chiusa per almeno un’ora, con traffico in tilt e circolazione congestionata.