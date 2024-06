Alfonsine, incidente: scontro dopo l’inversione a “u”, due feriti all’ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi ad Alfonsine in via Stroppata, all’altezza del civico 28. Da quanto emerge dai primi riscontri, un uomo di 71 anni pare che abbia fatto una inversione a u, impattando violentemente contro un camioncino. Sul momento le condizioni dei due conducenti avevano destato una certa apprensione ed era stata allertata l’elimedica, ma il suo utilizzo non si è rivelato necessario. I due feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Ravenna in condizioni di media gravità. Rilievi a cura della Polizia Municipale della Bassa Romagna, con almeno un chilometro e mezzo di strada chiusa al traffico.