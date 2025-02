Per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante, uscito autonomamente fuori strada questa mattina, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 16 “Adriatica” nei pressi del km 125 ad Alfonsine. In direzione Ravenna è predisposta la deviazione sulla SP 39 al km 124,800 mentre in direzione Ferrara è prevista l’inversione di marcia presso la rotatoria posta al km 129.