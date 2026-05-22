Alfonsine, in giro senza patente con moto non assicurate: fermati due minorenni

Nel corso di un servizio in borghese effettuato ad Alfonsine dalla pattuglia antidegrado della Polizia locale della Bassa Romagna, gli agenti hanno fermato due ciclomotori che circolavano in violazione del codice della strada.

Entrambi i conducenti, non ancora maggiorenni, sono stati sanzionati per la mancanza dell’assicurazione, guida senza patente e mancata immatricolazione dei veicoli. Per i mezzi è scattato inoltre il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. L’attività rientra nei controlli predisposti per contrastare il fenomeno dei giovanissimi che utilizzano motocicli e ciclomotori non immatricolati o modificati, spesso sfrecciando ad alta velocità ed effettuando manovre pericolose sulle strade urbane. Comportamenti che, oltre a violare le norme, costituiscono un rischio per la circolazione stradale e per gli stessi conducenti.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi mirati sia in uniforme, sia in abiti civili, per prevenire situazioni di pericolo e garantire maggiore sicurezza sulle strade di tutta la Bassa Romagna.