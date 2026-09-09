Alfonsine, impennate ed evoluzioni pericolose: 5 motorini sotto fermo amministrativo. I genitori dei minori ora possono rischiare la patente

ALFONSINE. La Polizia locale della Bassa Romagna ha posto sotto fermo cinque motorini dopo aver documentato ripetute condotte pericolose ad Alfonsine da parte di quattro ragazzi minorenni e un ventenne. Da diverse settimane la zona industriale di Alfonsine era tornata a essere teatro, soprattutto nelle ore serali, di ritrovi di giovani a bordo di ciclomotori e motocicli, con impennate ed evoluzioni pericolose, disturbo ai residenti e rischi per gli altri utenti della strada.

«Un fenomeno già noto», spiega l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, «lo scorso anno, durante uno di questi ritrovi, un ragazzo era caduto riportando lesioni a una gamba. Dopo un periodo di relativa tranquillità, questa estate il problema si è ripresentato: oltre 30 le segnalazioni ricevute negli ultimi due mesi sia da parte di cittadini per il disturbo arrecato dal rumore prodotto delle accelerate, sia dagli utenti della strada che segnalavano di aver rischiato incidenti incrociando scooter in impennata. Nonostante i numerosi controlli della Polizia locale e delle altre forze di polizia, all’arrivo delle pattuglie i ragazzi venivano generalmente trovati fermi e rispettosi, anche grazie alla presenza di una «vedetta» che segnalava l’arrivo delle forze dell’ordine».

Per questo, nella serata di venerdì 4 settembre, gli agenti del nucleo anti degrado e del nucleo infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, con il supporto dei colleghi del presidio di Alfonsine, hanno organizzato un servizio con operatori in abiti civili appostati nella zona.

«Dalle 21 gli agenti hanno documentato numerose impennate, in alcuni casi effettuate anche in prossimità dei veicoli provenienti dal senso opposto. Raccolti gli elementi necessari, è intervenuta la pattuglia in uniforme: agli operatori si sono poi affiancati i colleghi in borghese che avevano assistito direttamente alle evoluzioni acrobatiche.

Sono stati sanzionati quattro minorenni e un ventenne del Ravennate e cinque veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Nei casi riguardanti i minorenni, i mezzi sono stati affidati ai genitori, tenuti a impedirne la circolazione durante il periodo di fermo che in caso di mancato controllo rischieranno la revoca della patente di guida».

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo soprattutto di prevenire incidenti e impedire che comportamenti vissuti come un gioco possano mettere a rischio gli stessi ragazzi e gli altri utenti della strada.

Il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani, che nei mesi scorsi si era recato personalmente nella zona per parlare con i ragazzi e richiamarli a comportamenti responsabili, commenta: «Abbiamo cercato prima di tutto il dialogo, incontrando direttamente questi giovani e spiegando loro i rischi di determinate condotte. Purtroppo il fenomeno si è ripresentato e l’intervento della Polizia locale si è reso necessario. Non si tratta di impedire ai ragazzi di ritrovarsi, ma di garantire che possano farlo senza mettere in pericolo sé stessi, gli altri e senza compromettere la tranquillità di chi vive e lavora nella zona».