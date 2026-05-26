Alfonsine, gli splendidi 105 anni di Lillia Randi

Alfonsine
  • 26 maggio 2026
Alfonsine, gli splendidi 105 anni di Lillia Randi

Lunedì 25 maggio ha compiuto 105 anni l’alfonsinese Lillia Randi. L’ultracentenaria ha festeggiato presso la propria abitazione circondata dall’affetto dei figli Maria Grazia e Guglielmo e delle nipoti Elisabetta, Elena, Simona e Rossella; per l’occasione ha inoltre ricevuto la visita del sindaco Riccardo Graziani e dell’assessora Laura Beltrami, che hanno portato in omaggio una pergamena ricordo e gli auguri di tutta la comunità.

Lillia è nata il 25 maggio 1921 a Bagnacavallo e si è trasferita ad Alfonsine in giovane età, dove ha sempre vissuto. Nel corso della sua vita ha fatto diversi lavori: ha lavorato come sarta da uomo, come calzolaia a Fusignano, ha fatto pedicure e in ultimo ha lavorato presso la Self di Bagnacavallo, azienda che produceva frutta sciroppata.

Nel dopoguerra si è sposata con Lino Montanari, che faceva l’autista di corriere nella tratta che collegava Villanova di Bagnacavallo a Bologna; Lino era nato nel 1908 e aveva combattuto la guerra in Etiopia.

Lillia vive presso la propria abitazione aiutata dalla figlia Maria Grazia e ha buona memoria, conservando molti ricordi della sua vita; è ancora oggi un’appassionata lettrice.

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