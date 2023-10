Alfonsine, fine settimana di raccolta fondi per le famiglie colpite dal tornado

Tre giorni di eventi in piazza Monti per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie alfonsinesi colpite dal devastante tornado dello scorso 22 luglio scorso, l’ennesima calamità naturale abbattutasi sul territorio della Bassa Romagna, già sofferente a causa della doppia alluvione di maggio. Le stime parlano di oltre 600 case danneggiate dalla tromba d’aria, senza contare i danni registrati da attività produttive e dal patrimonio pubblico. Una sfida difficile, quella della ripartenza, e così associazioni locali e Comune hanno ideato una «festa per la solidarietà» che andrà in scena in piazza da venerdì 6 a domenica 8 ottobre con il titolo di “A braz avérti”, “A braccia aperte”.

«Visto il successo dell’iniziativa del 3 e 4 luglio a favore delle comunità alluvionate della Bassa Romagna - spiegano dal Comune - l’Amministrazione ha riproposto l’evento per aiutare la propria comunità, duramente colpita dal fortunale e non ancora risanata».

L’appuntamento è in piazza Monti, con un programma che non mancherà di accontentare anche i più piccoli e le loro famiglie. Anche in questa occasione saranno venduti i biglietti della lotteria di beneficenza, con premi offerti da attività e associazioni.

Si inizia venerdì 6 dalle 19 con Gramen, musica, dj set e punto ristoro, in collaborazione con l’Unione comuni della Bassa Romagna e Radio Sonora.

Sabato 7 si parte dalle 18, con la camminata ludico-motoria organizzata dalla Società podistica alfonsinese. A seguire sul palco di piazza Monti il concerto di Paco Magià.

Domenica 8 dalle 15 Arca-Rising Star Show curerà le animazioni per le famiglie, con giochi, trucca-bimbi e merenda. Durante il pomeriggio ci saranno anche una sfilata di moda organizzata dalla rete d’imprese Alfonsiné e le esibizioni di danza del gruppo Milleluci. Al termine, l’estrazione dei premi della lotteria di beneficenza.

Nelle giornate di sabato e domenica si potrà mangiare nello stand gastronomico allestito per l’occasione. Domenica apertura anche per pranzo.

A metà settembre il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, aveva partecipato alla manifestazione organizzata da Legacoop per chiedere al governo di accelerare sullo stanziamento di fondi per le comunità alluvionate. Un dramma, quello degli allagamenti, cui si era aggiunto per Alfonsine e altre località della Bassa come Voltana anche il problema del tornado con venti che sfiorarono i 300 km/h.

Domenica scorsa ad Alfonsine si è inoltre tenuto un evento per raccogliere fondi a sostegno della piadineria Le Spighe, gravemente colpita dalla tromba d’aria, così come la casa del titolare, Andrea Ricci Maccarini, quasi completamente distrutta dalla potenza delle raffiche: proprio l’immagine della casa rasa al suolo divenne il simbolo del disastro del 22 luglio. Ma oltre a quella, ci sono altre centinaia di case - e le famiglie che le abitano - che attendono i risarcimenti dallo Stato.