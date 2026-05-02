Alfonsine, erba di casa sua: una serra professionale per la marijuana, 48enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Mezzano sono intervenuti presso un’abitazione ad Alfonsine e hanno arrestato un 48enne italiano, con l’accusa di “coltivazione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’attenta osservazione e la prontezza dei militari hanno permesso di individuare un appartamento da dove proveniva un forte odore tipico della marijuana, elemento che ha indotto gli investigatori a decidere di fare irruzione ed eseguire una perquisizione domiciliare d’iniziativa, scoprendo all’interno una vera e propria serra “indoor” professionale e perfettamente strutturata.

La perquisizione permetteva di rinvenire un ingente quantitativo di marijuana già stoccata in numerosi contenitori per un peso complessivo di 5 chili, nonché 69 piante in fase di crescita e oltre 3 chili di piante già essiccate. Inoltre sono stati sequestrati tutti gli strumenti per la coltivazione e il confezionamento, tra cui lampade da 600 watt, un deumidificatore, una centrifuga, un essiccatore, una bilancia di precisione sporca di sostanza stupefacente e 1.770 euro di denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. Nella mattinata odierna l’arrestato è stato accompagnato presso il Tribunale di Ravenna per il rito per direttissima, dove il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha emesso la misura cautelare in carcere.