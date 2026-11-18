ALFONSINE. I Carabinieri della Stazione di Alfonsine hanno denunciato un cittadino straniero di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile dei reati di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata, tentate lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’attività d’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia sporta dal titolare di un esercizio pubblico del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai militari mediante l’acquisizione e l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, nonché attraverso le dichiarazioni raccolte dai testimoni presenti, il giovane, nella serata di venerdì scorso, sarebbe entrato nel locale armato di un oggetto atto a offendere. Nella circostanza, avrebbe mandato in frantumi diversi arredi e strutture dell’attività commerciale, rivolgendo contestualmente gravi minacce nei confronti degli avventori presenti e tentando di colpirli.

In sede di denuncia, il gestore del bar ha quantificato i danni materiali subiti dal locale in circa 7.000 euro. I rapidi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di identificare compiutamente il presunto autore dei fatti e di procedere al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria