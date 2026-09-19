Alfonsine, derubano un’anziana e svuotano il conto al bancomat: tre denunciati dai Carabinieri

Alfonsine, tre cittadini stranieri sono stati denunciati dai Carabinieri di Mezzano con l’accusa di furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di credito. I fatti risalgono allo scorso 8 settembre, quando nel parcheggio di un supermercato di Alfonsine un’anziana è stata distratta con una scusa e derubata della borsa lasciata in auto, contenente contanti, cellulare ed effetti personali. Subito dopo il colpo, i malviventi si sono diretti ai bancomat della zona prosciugando il conto della donna con prelievi per diverse migliaia di euro. A incastrarli sono state le telecamere di videosorveglianza degli sportelli automatici: incrociando i filmati con le banche dati e i controlli sul territorio, i militari sono riusciti a ricostruire la fuga e a risalire all’identità dei tre presunti responsabili.