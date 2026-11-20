Ignoto malvivente ha prima cosparso di liquido infiammabile la zona davanti alla caserma dei carabinieri di Alfonsine, in via Borse, poi ha appiccato un fuoco. E’ successo ieri sera verso le 19.30. Sono intervenuti i vigili del fuoco ma le fiamme si sono spente poco dopo, praticamente in maniera autonoma. I militari della Stazione di Alfonsine e quelli di Ravenna sono intervenuti e hanno bloccato la strada per gli opportuni rilievi. Fortunatamente non si registra nessun ferito. L’autore del gesto si è dato alla fuga. Ma le telecamere in zona potrebbero essere d’aiuto alle indagini. Sulla strada è rimasta una lunga scia nera.