Alfonsine, cade e sbatte la testa sull’asfalto: cicloturista all’ospedale in elimedica

Incidente e grande spavento per un ciclista 66enne questa mattina verso le 10.30 ad Alfonsine, non lontano dal centro del paese. Un cicloturista in mountain bike è caduto all’altezza dell’incrocio tra via Don Minzoni e via Murri. L’uomo stava raggiungendo un gruppo di amici per una uscita collettiva, quando l’impatto con un cordolo che separa la ciclabile all’altezza dell’incrocio lo ha fatto cadere sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Sul posto si è immediatamente recata l’ambulanza del 118 che prima ha richiesto l’intervento del medico e poi l’arrivo dell’elicottero che ha trasportato l’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Il 66enne ha riportato un forte trauma cranico: non ha mai perso conoscenza, ma appariva piuttosto confuso. Sul posto anche la Polizia Municipale della Bassa Romagna.