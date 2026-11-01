Alfonsine, autofunebre e bara: caricati in 76 per un’esperienza da brivido

ALFONSINE. Sono ben 76 le persone che hanno accettato l’invito a entrare nella bara. A fornire i numeri è Giorgio Fenati. La proposta delle imprese funebri Fenati era stata lanciata, su manifesti funebri, in occasione di Halloween e l’appuntamento era per ieri sera ad Alfonsine in corso Matteotti, nella zona del mercato coperto. «Saremo lì con l’autofunebre e la bara per farvi vivere l’esperienza di salire dentro un carro da morto dentro una bara. Roba da brividi! Hai abbastanza coraggio? Ti aspettiamo», recitava così l’annuncio.

«Serata fantastica», il commento finale dell’organizzatore, «tantissimi complimenti ed apprezzamenti. Abbiamo caricato 76 persone tra uomini donne e bambini, sia maschi che femmine. Tutto gratis, abbiamo finito i gadget».