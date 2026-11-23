Trovato e denunciato il piromane di Alfonsine. Nela notte di sabato scorso, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà uno straniero di 24 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di tentato danneggiamento seguito da incendio e minaccia aggravata.

L’operazione giunge a conclusione di serrate e tempestive attività d’indagine avviate nella serata di venerdì 20 novembre quando l’indagato, nell’area stradale antistante la locale Caserma dell’Arma, aveva appiccato il fuoco a del liquido infiammabile.

I militari hanno localizzato il giovane all’interno di una dimora di fortuna, a breve distanza dal centro abitato di Alfonsine, procedendo al suo fermo. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro indumenti compatibili con quelli rilevati in uso all’autore del gesto al momento del reato.

Sul luogo dell’evento era stata recuperata la bottiglietta utilizzata per contenere la sostanza incendiaria, sulla quale sono tuttora in corso i rilievi dattiloscopici e gli accertamenti tecnici da parte del R.I.S. (Reparto Investigazioni Scientifiche).

A seguito delle procedure di identificazione, il 24enne è risultato sprovvisto di regolare titolo di soggiorno sul territorio dello Stato. Nei suoi confronti sono state pertanto immediatamente attivate le procedure di espulsione e nella mattinata di ieri è stato condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gradisca di Isonzo in attesa del definitivo allontanamento dal Paese.