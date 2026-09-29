Alfonsine, a 104 anni a “Steno” Pagani è un assiduo frequentatore della biblioteca

Lunedì 28 settembre ha compiuto 104 anni il partigiano alfonsinese Stefano Pagani, per tutti “Steno”. Il sindaco Riccardo Graziani gli ha fatto visita il giorno prima, domenica 27 settembre, per festeggiarlo insieme alla famiglia e portargli gli auguri di tutta la comunità.

Nato ad Alfonsine il 28 settembre 1922, durante la seconda guerra mondiale è stato capo squadra della sesta compagnia della 28esima Brigata Garibaldi, combattendo il nazifascismo e partecipando alle operazioni di liberazione fino al Veneto (Codevigo).

Nel 1955 ha sposato Paola Pezzi, nota a tutti come “Nina”, della quale è rimasto vedovo nel 2022.

Nell’aprile 2025, a 102 anni, è stato tra gli ospiti d’onore dell’incontro a palazzo Merlato a Ravenna con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i reali britannici Carlo III e Camilla, in visita per l’80esimo anniversario della liberazione. In quell’occasione Steno, accompagnato dalla figlia Rita e insieme a Viera Geminiani, altra partigiana alfonsinese che ha da poco compiuto 100 anni, ha ricordato ai sovrani il valore della libertà conquistata e la gratitudine dovuta ai partigiani.

Oggi vive ancora nella propria casa ad Alfonsine, aiutato dalla figlia Rita e dal genero Franco, nonché dai nipoti Luca e Marco. È tifoso dell’Inter, ama leggere (è un assiduo utente della biblioteca comunale Pino Orioli) e tenersi aggiornato sui temi di attualità.