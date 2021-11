Incidente Argenta. Giovani bariste di Alfonsine muoiono, bar in lutto GALLERY

ALFONSINE. L’intera comunità di Alfonsine è scossa per la notizia della morte di Paola Carrozza, 21 anni, di Argenta (Ferrara), e Marialuisa Sibilio, 20 anni, residente in paese, decedute nella serata di martedì in un incidente stradale nel Ferrarese. Le due ragazze infatti lavoravano nello stesso bar, il Caffeino, da oggi chiuso per lutto. Le giovani erano sull’auto condotta da un’amica di Anita, rimasta ferita nello scontro: ora è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale spedale Sant’Anna di Cona.

Tutto è successo intorno alle 20 di ieri sera in via Matteotti (nella stessa zona un anno fa aveva perso la vita un 22enne). Una delle due ragazze è deceduta sul colpo in seguito allo schianto, l’altra è stata sbalzata fuori sull’asfalto spirando subito dopo. Illeso il conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro.

Dopo l’urto fra le due auto, la vettura delle tre ragazze fuori controllo ha iniziato a carambolare andando a schiantarsi in modo devastante contro un platano. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

Paola era originaria di Santa Croce di Magliano, un comune del Molise. Marialuisa, invece, era di origini campane.