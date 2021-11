Alfonsine, riqualificazione ex mercato coperto

Anche Alfonsine si appresta ad avere un moderno e più funzionale spazio al posto di quello che è l’ex mercato coperto. Un progetto di rigenerazione urbana che nei prossimi mesi verrà arricchito da iniziative ad hoc per definire i possibili utilizzi della struttura.

Il mercato coperto, edificato negli anni ’50 in concomitanza con la ricostruzione del vecchio paese di Alfonsine, venne costruito come un magazzino e destinato al commercio di prodotti alimentari e di uso quotidiano. Successivamente, venne aggiunto il porticato semicircolare come riparo per le attività commerciali e soprattutto per incentivare la funzione di socialità, diventando subito un luogo d’incontro per la comunità. Con il passare degli anni, gli esercizi commerciali hanno man mano cessato le proprie attività e il mercato si è svuotato, restando in stato di abbandono dagli anni ’90.



Ora la scommessa dell’Amministrazione è ripensarlo e adattarlo a quelle che saranno le necessità del futuro, senza dimenticare di cos’è stato nel passato.

A tal proposito sarà possibile, sulle apposite cartoline disponibili presso l’Urp, rappresentare la propria visione e versione del restyling dell’ex mercato coperto. Dinanzi a quest’ultimo si trova la cassetta postale nella quale imbucarle entro martedì 16 novembre, mentre la domenica successiva, il 21, verrà organizzato un evento dedicato alla condivisione delle idee raccolte.

Nel frattempo verrà avviato l’iter per l’assegnazione dei lavori edili, e quando il cantiere sarà attivo, verranno organizzate diverse iniziative che ne accompagneranno i lavori: dalla raccolta delle memorie relative al vecchio mercato coperto a eventi e iniziative di riuso temporaneo degli spazi.