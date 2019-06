Alessandro Sanna a Rimini per Mare di libri

RIMINI. Interverrà domenica 16 giugno (Museo della Città ore 18) nell’ambito di “Mare di llbri” – il festival dedicato alla letteratura per ragazzi diventato ormai punto di riferimento nel panorama letterario ed editoriale italiano – Alessandro Sanna (classe ’75), illustratore, docente di illustrazione per l’editoria all’Accademia di belle arti di Bologna e autore di diverse pubblicazioni di successo, tradotte in numerosi Paesi, che l’hanno portato a collaborare con numerosissimi autori ed editori, e vincere per ben tre volte il prestigioso Premio Andersen riservato al mondo figurativo.

L'intervista all'illustratore sul Corriere Romagna oggi in edicola