Alcol al volante a Rimini, sette patenti ritirate

RIMINI. Sono stati più di 30 i controlli effettuati tra l’una di notte e le sette di mattina di sabato 5 ottobre. Sette le patenti ritirate, tra cui quella di un neopatentato, con una media di tasso alcolemico intorno ai 0,73 g/l. La maggior parte delle sanzioni sono state di tipo amministrativo (6), ovvero per chi guida con un tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l, che prevede il ritiro della patente per tre mesi, la decurtazione di dieci punti ed una multa superiore ai 500 euro. In un caso invece il tasso alcolemico ha superato la soglia di 0,8g/l (0,9 per la precisione), sconfinando nelle sanzioni di tipo penale. Si tratta di un cittadino sammarinese per il quale è scattato, oltre alla sanzione e la decurtazione dei punti, anche il sequestro della patente per 6 mesi e il deferimento all’autorità giudiziaria italiana per guida in stato di ebbrezza. “Si tratta di azioni di prevenzione – puntualizza l’Amministrazione comunale di Rimini – per contrastare la guida sotto effetto di alcol, soprattutto tra i più giovani. Attività in cui gli agenti della Polizia Locale sono impegnati non solo su strada, ma anche attraverso progetti di formazione, educazione e sensibilizzazione, a partire dalla scuola”.

