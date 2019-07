Al via la prevendita per il derby di Coppa Italia tra Rimini e Cesena

CESENA. Partirà domattina al Coordinamento Clubs Cesena la prevendita in vista della gara di Coppa Italia di Serie C Rimini-Cesena in programma domenica 4 agosto alle 18.30 allo stadio “Romeo Neri”. I tifosi bianconeri residenti nella provincia di Forlì-Cesena potranno acquistare solo i biglietti per il settore ospiti (Curva Ovest) a loro riservato al costo di dieci euro (ridotto a cinque euro per gli under 14). La prevendita durerà fino a sabato 3 agosto e osserverà i seguenti orari: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Il giorno di gara la biglietteria del settore ospiti resterà chiusa.