Agricoltore trova ordigno bellico a Conventello; artificieri sul posto

RAVENNA. Verrà fatto brillare nella tarda mattinata di oggi l'ordigno bellico della Seconda guerra mondiale trovato nel tardo pomeriggio di martedì da un agricoltore a Conventello. L'uomo stava lavorando nel campo di via Basilica quando all'improvviso ha notato del fumo uscire dal terreno appena smosso dando l'allarme. Per tutta la notte la zona è stata chiusa al traffico pesante e vigilata dalle forze dell'ordine in attesa dell'intervento degli artificieri.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: