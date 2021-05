Agli emiliano-romagnoli in vacanza sarà garantita la seconda dose

Agli emiliano-romagnoli in vacanza in regione sarà garantita la seconda dose anche nel luogo di villeggiatura. Lo garantisce l’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, oggi in conferenza stampa online. “Agli emiliano-romagnoli che fanno la prima dose in regione viene fatta una proposta per il richiamo- spiega Donini- e se ci fossero dei problemi, seguiremo il principio di assicurare le seconde dosi dove le sono le persone, per motivi di lavoro o di vacanza. Saranno poi le aziende sanitarie a interloquire tra loro per gestirlo”. Anche per questo l’assessore dell’Emilia-Romagna, che a livello nazionale coordina la commissione salute della Conferenza delle Regioni, boccia l’idea avanzata ad esempio dal Veneto di rallentare il passo sui vaccini in agosto, proprio per favorire il turismo. “L’unico rallentamento che prendo in considerazione è solo quello dell’andamento epidemiologico- avverte Donini- per quanto mi riguarda, bisogna vaccinare sempre e comunque”. E anzi, “ci vogliono più vaccini”.