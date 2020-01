Aggredisce l’arbitro di tennis: padre denunciato a Forlì

FORLI’. Arbitro di tennis aggredito e ingiuriato. Si è concluso con la denuncia in stato di libertà per lesioni aggravate e minacce un episodio avvenuto domenica pomeriggio al circolo tennis di Carpena, che ha visto protagonista un uomo 48enne residente in Lombardia, padre di un giovane atleta partecipante ad un torneo nazionale; l’uomo, in conseguenza ad una decisione arbitrale contraria ha schiaffeggiato un arbitro e lo ha pesantemente minacciato e ingiuriato. Sul posto, in conseguenza dell’evento, è intervenuta una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, che ha sentito la parte lesa ed alcuni testimoni, dai quali è stata ottenuta la targa del veicolo con cui l’autore dell’aggressione si era allontanato. La sua identificazione è stata comunque piuttosto veloce anche grazie al fatto che il figlio era iscritto al torneo Open 2000 nazionale maschile. L’arbitro ha presentato querela, dopo essersi recato al pronto soccorso, dove è stato refertato con una prognosi di tre giorni di guarigione. La Polizia ha configurato la sussistenza, tra le altre, di una circostanza aggravante introdotta in recenti provvedimenti legislativi diretti al contenimento della violenza durante le manifestazioni sportive, che prevede – appunto – che il fatto sia più grave qualora avvenuto “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” (L. 8 agosto 2019, n. 77).