Gli accordi con il Comune di Modena sono stati raggiunti nel corso del 2018, da qualche settimana è invece cominciata l’effettiva fase operativa. AeC Costruzioni Srl ha dato l’avvio all’opera di costruzione di 5 edifici, cui corrispondono 124 unità immobiliari, destinati a social housing, in località Vaciglio a Modena.

L’area coinvolta è di 10mila metri quadrati e gli edifici saranno composti da sei piani. Sono in programma 33 bilocali, caratterizzati da una superficie di circa 50 mq, 68 trilocali (in questo caso le dimensioni vanno da 65 a 75 mq), 23 quadrilocali (i metri quadri diventano circa 92).

Il vincolo della locazione, nell’ambito dell’housing sociale, sarà pari a 15 anni. Metà degli alloggi verrà assegnata a nuclei in cui figurano disabili, familiari o monogenitoriali con minori, over 65, giovani coppie (meno di 40 anni). Ma anche a famiglie residenti a Modena o comuni limitrofi sfrattate per cause diverse dalla morosità, in affitto in alloggi inadeguati per la presenza di barriere architettoniche, in affitto nel territorio provinciale, con un reddito Isee familiare inferiore a 25 mila euro all’anno.

Secondo quanto previsto, ulteriori 12 alloggi verranno affittati a canoni concordati con una riduzione del 20% al Comune.

AeC Costruzioni: ristrutturazione e ampliamento della sede di SOCAGE

Il 5 ottobre 2019 si è tenuta l’inaugurazione della sede della società SOCAGE S.r.l. AeC Costruzioni ha compiuto in merito un’attività di ripristino e miglioramento sismico con ristrutturazione e ampliamento uffici.

Presso lo stabilimento di Viale della Chimica 23, Carpi (Modena), hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione l’Amministratore Delegato di SOCAGE Fiorenzo Flisi, il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

