Adozioni: cercano casa

Nel canile di Vallecchio ci sono una trentina di gattini in attesa di adozione. Vivono tutto il giorno In gabbie, stabulari, trasportini, i volontari non sanno più dove metterli e tutti i giorni ne spuntano altri, ultimamente anche dall’area dell’inceneritore di Coriano. Per info ed adozioni Cristina 329.7261551.

Redbull il maremmano

Redbull è un pastore maremmano di quattro anni e mezzo. E’ tranquillo, garbato, giocherellone, devE solo fare amicizia. E’ finito in canile come tantissimi altri pastori maremmani che entrano e finiscono la loro vita in gabbia. Lo aiutiamo ad avere un futuro? Per adozione: Katia 347-8730433.

Babà

Babà è un cucciolotto di 10 mesi, taglia medio piccola, bianco e nero con una particolarità: sulla coscia destra, in mezzo al pelo nero, ha un bellissimo cuore bianco… stupendo! Lui è vispo e vivace come ogni cucciolo, chippato, vaccinato, sverminato. Si trova a Santarcangelo. Per info Jenni 329.9218228.

Il micio albino

Adozione del cuore per questo micetto di 3 anni sterilizzato e di un affettuosità disarmante che cerca urgentemente una famiglia che lo accolga, deve stare in casa perché albino. Ha dovuto tagliare metà orecchiette ma ora sta benone e per noi è bellissimo, le volontarie sono in emergenza. Info 349.7726077.