Adac Cesenatico: Pasini è il nuovo presidente – VIDEO

Dopo le polemiche gli albergatori di Cesenatico hanno votato. É Leandro Pasini il nuovo presidente di Adac, l’associazione che unisce gli albergatori di Cesenatico. Netta la vittoria registrata ieri sera al Palazzo del Turismo: 130 voti contro solo 80 all’avversario Paolo Schenetti , considerato il “delfino” del presidente uscente Giancarlo Barocci.

Un’affermazione netta quella di Pasini, che apre una nuova stagione anche nei rapporti con l’amministrazione comunale. Martedì in mattinata era scoppiato il caso dei 34 nuovi soci fatti entrare last minute ed “in violazione dello statuto”, aveva attaccato lo stesso Pasini, per sostenere la candidatura di Schenetti. Con il presidente Barocci aveva respinto le accuse al mittente.