“Across me”, un documentario sull’ironman di Cervia “Pelo” di Giorgio: ecco il trailer

“Across me”, il documentario prodotto da Free event sull’impresa di Andrea “Pelo” Di Giorgio, verrà presentato giovedì al teatro comunale “Walter Chiari” (qui il trailer del documentario). Saranno presenti una selezionata platea di amici, partner, sponsor e giornalisti. Dopo il trailer, presentato in anteprima lo scorso settembre alla 78ª Mostra del cinema di Venezia, il documentario è finalmente pronto a essere mostrato al grande pubblico. È la storia dell’attraversata a nuoto dell’Adriatico da parte dell’atleta Andrea “Pelo” di Giorgio, che ha compiuto i 140 chilometri della Pola – Cervia per mettersi ancora una volta alla prova, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pulizia dell’ambiente marino.

Dagli allenamenti in acqua alle sedute meditazione, il documentario riassume in circa 40 minuti oltre cinque mesi di training, culminati nell’arrivo trionfale allo stabilimento CerviAmare lo scorso 30 luglio, a poco più di tre giorni dalla partenza da Pola. Un racconto che esalta e commuove allo stesso tempo, con l’intento di stimolare lo spettatore a credere nei propri sogni e a riflettere sul significato della nostra permanenza su questo pianeta.

«Abbiamo creduto subito in questa impresa, non solo perché conoscendo la tenacia di Andrea eravamo certi che ce l’avrebbe fatta, ma anche per il suo forte valore simbolico – afferma l’assessora Michela Brunelli -. Sensibilizzare la popolazione verso l’inquinamento marino è qualcosa di onorevole, che tutte le città dovrebbero fare».