“Acieloaperto” aspetta Ben Harper, Peyote, King Gizzard e Fabi

Con l’arrivo della prossima estate tornerà a Cesena la rassegna di concerti Acieloaperto. Il 20 giugno toccherà a Willie Peyote aprire la rassegna alla Rocca Malatestiana per una tappa del suo tour che sta già facendo registrare molti sold out. Questa sarà l’unica occasione in Romagna per ascoltare dal vivo “Iodegradabile”, il suo nuovo disco di Peyote (ingresso 20 euro). Ma l’ottava edizione della manifestazione, vedrà altri grandi nomi esibirsi in Romagna. Il 24 luglio notte psichedelica con gli australiani King Gizzard and the Lizard Wizard. Tre chitarre, un’armonica distorta, ritmi incalzanti e destrutturanti, due batteristi e soprattutto tanto rock’n’roll. Il 25 luglio torniamo in Italia: sarà infatti la volta di Niccolò Fabi che presenterà il suo ultimo disco “Tradizione e tradimento”. E il 4 agosto, ciliegina sulla torta, arriverà la star internazionale Ben Harper (nella foto) con The Innocent Criminals (già sold out). I biglietti, dove non esauriti, sono disponibili online.