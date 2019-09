Accecati dalla luce del Boss: a Rimini i "Glory days" / VIDEO

Tornano a Rimini i Glory days, arrivati alla 21esima edizione. Si svolgeranno dal 12 al 15 settembre con il titolo “Blinded by the light". L'evento dedicato ai fan di Bruce Springsteen avrà come ospite speciale Vini "Mad Dog" Lopez, primo batterista della E Street Band.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=KI8Oqh9h6ms

Si parte il 12 settembre sarà una serata di "Spirits in the night" tra jam, storytelling, canzoni sul palco del Giardino, sul lungomare di Rimini insieme a Vini Lopez (anche in vesti di cantante), Hans Ludvigsson, Peter Hogklint, Michele Tani (Nashville & Backbones) e Lorenzo Semprini con Beppe Ardito (Miami & the Groovers).

Venerdì 13 Settembre il primo appuntamento è alle 13 con la voce di Dave Orlando, al Cage Club al primo piano dell’Art Hotel Admiral.

Alle 19 nel chiostro del Teatro degli Atti Johnny La Rosa, con Niki Milazzo alle chitarre, proporrà un sound tra soul, r&b, rock, blues tra brani originali e cover.

Dalle 20.30 all’interno del Teatro degli Atti un doppio concerto inedito: Mauro Ferrarese, uno degli esponenti più apprezzati del blues italico, proporrà "Bruce in blues" con vari ospiti. A seguire un omaggio alle canzoni di "Western stars" (ultimo album di Springsteen uscito a giugno) con Daniele Tenca, Hans Ludvigsson e il Quartetto d'archi Eos, oltre alla Western Stars Band.

Sabato 14 settembre si parte alle 11.30 al Bounty Pub con un set di "songwriters by the sea".

Vini Lopez

Nel pomeriggio dalle 16.30 incontro-intervista tra Vini Lopez e Leonardo Colombati. Inoltre Francesco Coli, autore del primo libro in italiano su Bruce, e Gianluca Morozzi, a 15 anni dalla pubblicazione di "Accecati dalla luce", parleranno di come è cambiato negli anni il concetto di "fan".

A seguire, sempre nel Complesso degli Agostiniani in centro storico, "Burning down the road", un omaggio musicale ai 35 anni dell'album "Born in the Usa" con vari artisti.

Il sabato si concluderà nella splendida Corte degli Agostiniani con "Blinded by the light: the early songs”, un concerto che rivisiterà il primo periodo della carriera di Springsteen con una band elettrica capitanata da Vini Lopez che accompagnerà vari interpreti per uno show unico. In apertura un artista incredibile come Michael McDermott, accompagnato dal bravissimo chitarrista della Treves Blues Band Alex Gariazzo, per un set acustico in cui le parole, la voce, l'anima dell'artista di Chicago saliranno alla ribalta.

Domenica 15 settembre si svolgerà quest'anno al Rose & Crown: il brunch dalle 11.30 verrà accompagnato da un doppio set acustico di Carlo Ozzella e dei Miscellanea Beat.

Info: 348 7967063