Accademia Perduta, Davide Enia vince il Premio Le Maschere teatro italiano

Davide Enia ha vinto il Premio Le Maschere del Teatro italiano 2021 come migliore autore di novità per lo spettacolo maggio ’43, co-prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Fondazione Sipario Toscana.

Lo spettacolo, tra il maggio e giugno 2021, ha calcato i palcoscenici di tanti Teatri romagnoli diretti da Accademia Perduta: il Diego Fabbri di Forlì, il Masini di Faenza, il Goldoni di Bagnacavallo, il Chiari di Cervia.

Dopo i tanti riconoscimenti vinti per L’abisso, anch’esso co-prodotto da Accademia Perduta, Davide Enia conquista quindi un nuovo importante riconoscimento grazie all’intenso monologo che rievoca i bombardamenti palermitani durante il secondo conflitto mondiale, raccontandoli attraverso gli occhi di un ragazzino di 12 anni.

La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 7 settembre a Villa Campolieto di Ercolano ed è stata trasmessa in differita da Rai1.

Davide Enia ha dedicato il Premio “agli sconfitti del mondo”: “Tutta l’umanità è sconvolta in questo momento dall’Afghanistan, dalla Libia; tutte le persone che stanno attraversando un processo migratorio causato dal cambiamento climatico piuttosto che dalle guerre meriterebbero rispetto e ascolto e non la categoria di giudizio completamente sbilanciato dei fatti che è quello che sta succedendo. Sarebbe utile per tutti quanti come esercizio, per migliorare la vita, tornare a osservare il mondo con gli occhi del dodicenne ‘picciriddu’ perchè esiste ancora la meraviglia e tutto è ancora possibile”.

maggio ’43, portato in scena con il musicista Giulio Barocchieri, trae linfa da una serie di interviste a persone che subirono quei giorni del maggio ‘43, e ne uscirono miracolosamente illese. Dalla loro narrazione e dai frammenti di memoria raccolti principia l’elaborazione drammaturgica, che scompone e intreccia e rielabora queste testimonianze, per poi incastonarle in un’unica storia.